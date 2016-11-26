Alman mahkemesi, PKK'lıyı bu gerekçe ile serbest bıraktı

Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütü PKK konusunda skandal bir karara imza attı. Mahkeme mahkumu bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı. Eyalet Mahkemesi'nin kararında 2013 yılından beri özellikle Kobani'de PKK’nın DEAŞ’e karşı verdiği "mücadeleye" vurgu yapıldı

Welt gazetesinde yer alan haberde mahkemenin devlet güvenliği koruma senatosu hakimi, PKK'nın eski Bremen bölge sorumlusu Beşir kod adlı teröristi bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı.



Duruşmayı izlemeye gelen 70 kadar terör örgütü yandaşının kararı alkışladığı ifade edildi. Haberde daha önce senatonun 3 benzer davada yaklaşık 3'er yıl hapis cezası verdiği hatırlatılarak, Adalet Bakanlığının PKK'ya üye olanlar ile yardım ve yataklıkta bulunanlara ceza soruşturması açılmasına izin verdiğine işaret edildi.



Eyalet Mahkemesi'nin kararında 2013 yılından beri özellikle Kobani'de PKK’nın DEAŞ’e karşı verdiği "mücadeleye" vurgu yapıldı. DEAŞ'ın 2014 yılında Suriye’de ve Irak’da binlerce Ezidi’yi öldürdüğü ve yerlerinden ettiği hatırlatılarak PKK'nın özellikle bu bölgelerde Ezidilere yardımda bulunduğu iddia edildi.



Duruşmanın sonunda Alman hakimin, sanığın siyasi yaşamının "saygı ile karşıladığını" dile getirdiği belirtildi. Welt gazetesi skandal kararla ilgili haberinde "Hamburg'da hafif karar: PKK duruşmasında hakim Türkiye'yi eleştirdi." ifadesini kullandı.