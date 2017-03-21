Almanya'da Türk asıllı vekil konuştu: Erdoğan özür dilemeli

Almanya 'da Merkel 'in partisinde olan Türk kökenli milletvekili Cemile Giousouf, Nazi benzetmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, Merkel'de özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de 2008 yılında çıkartılan bir yasada yurtdışında seçim çalışmasının yasaklanmasına rağmen bazı bakanlar Avrupa'daki bazı ülkelerde seçim çalışması yapmak istemişti. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu. Ancak Almanya'daki bazı bölgelerde toplantılar Alman yetkililerce iptal edildi. Bunun üzerine iki ülke arasında gerginlik oluştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeler üzerine Almanya için Nazi benzetmesi yaptı.Erdoğan'ın bu benzetmesi Almanya'da tepki ile karşılaştı. Bu tepkilerden biri de Merkel'in partisinden olan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Uyum Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf'tan geldi. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Giousouf, 'Nazi' benzetmesinin Almanya'da yaşayan Türkleri de rahatsız ettiğini söyledi.Bu tarz açıklamaların Almanya'da yaşayan Türklerin imajını da zedelediğini belirten Giousouf, birçok Türk'in de düşmanca tavırları utanç verici bulduğunu söyledi.Erdoğan'ın 'Nazi' sözleri nedeniyle Merkel'den özür dilemesi gerektiğini de belirten Giousouf, sözleri de 'dayanaktan yoksun suçlamalar' olarak yorumladı.