Alternatif Yurt Dışı Tatil Rotaları

Bütün yıl çalıştınız didindiniz. Üstelik dokuz günlük bir bayram tatili fırsatı da geldi çattı! Yani siz de eğer tüm gününü işte güçte koşuşturarak geçiren ve şehrin trafiği yüzünden toza dumana bulanan bünyelerdenseniz, demek ki nefes alma vakti geldi

Bütün yıl çalıştınız didindiniz. Üstelik dokuz günlük bir bayram tatili fırsatı da geldi çattı! Yani siz de eğer tüm gününü işte güçte koşuşturarak geçiren ve şehrin trafiği yüzünden toza dumana bulanan bünyelerdenseniz, demek ki nefes alma vakti geldi. Peki şu bunaltıcı kalabalıklardan kaçıp yine kalabalıkların kucağına düşmeyeceğiniz bir tatil rotasına ne dersiniz? Rahatından ödün vermeksizin rüya gibi bir dinginliği arayan tatilcilere işte birkaç alternatif rota!

FİJİ ADALARI

Uzun yıllar boyunca sadece Hollywood filmlerinde görüp de gitmeye özendiğimiz Fiji Adaları’nı ziyaret etmek artık çok daha kolay! Her biri ayrı ayrı göz alıcı özelliğe sehip, Bağımsız Fiji Cumhuriyeti’nin bu 300 adasının en güzel noktaları hala çok bakir ve ruh dolu ziyaretçilerini bekliyor. Gündüz muhteşem manzarası gece ise büyüleyici ay ışığı ile sadece tasvir ederken bile insanın ruhunu dinlendiren Fiji, aynı zamanda güneşin doğarken dünyayı selamladığı ilk nokta olarak da biliniyor.

ŞEYŞELLER

Tam bir tabiat müzesi kıvamındaki ülke, 92 farklı ada ve kayalık oluşumundan meydana geliyor. Ekvator’a olan yakınlığına rağmen, ılıman iklimin iliklere kadar hissedildiği Şeyşeller, yazın en sıcak günlerinde bile bu iklim kuşağının genel ılıman özelliklerini üzerinde taşıyor. Son dönemde çiftler için bulunmaz bir balayı merkezi haline gelen ülke, her gün biraz daha popülerleşiyor ve eğer böyle bir tatil planlıyorsanız acele etmenizde yarar var diye fısıldıyor.

ÇİN, LHASA

Spiritüel değeri daha yüksek bir tatil arayışındaysanız, Lhasa tam size göre! Tibet’in ruhani başkenti olan Lhasa, hemen karşısındaki Himalayalar’ın görsel zenginliği ve mimari açıdan ziyaretçileri büyüleyen yapılarıyla, farklı türden bir yolculuk düşleyenleri avuçlarının içine alacak gibi görünüyor.

İNGİLTERE, CUMBRIA

İngiltere söz konusu olduğunda “kalabalık bir tatil ihtimali” olabileceğini düşünerek ürperenler sakin olabilir. Cumbria, belki de bu zamana kadar sadece usta ressamların fırça darbeleri ile zenginleştirdiği yağlı boya tablolarda görebileceğiniz türden bir güzellik ve sessizlik vadediyor. Eğer ki doğa yürüyüşü yapabileceğiniz unutulmaz bir tatil alternatifi düşünüyorsanız, tabiatın tüm renkleri ile kucaklaşabileceğiniz büyüleyici bir seansa hazır olun!

BELÇİKA, BRÜJ

Brüj'de Martin McDonagh’ın şahane filminde gördüklerinizden daha şahane manzaralar var. Aslında en güzel dönemini yazın sonu sonbaharın başında yaşayan Brüj, ortaçağdan yadigar her türlü güzelliği bünyesinde barındıran, hani o çok sevdiğimiz tabirle, her adımda tarih kokan bir yer. Özellikle fotoğrafçılar için kelimenin tam anlamıyla bir altın madeni! Filmin detayları için imdb.com, Brüj’de konaklayıp aynı sahneleri yaşamak için hotels.com ve bunu ucuza getirmek için indirimkodu.com adresleri yararlı olacaktır.

MEKSİKA, CANCUN

Güneye inen Amerikalılar için bir tatil şehri olan Cancun; son yıllarda ülkemizden yola çıkan tatilcilerin de radarına takılmış durumda. Mayalar’ın devasa medeniyetlerinin gölgesinde, tarih ile kol kola bir yaz tatili için oldukça zengin ve bir o kadar da keyifli bir seçenek! Manzaraya karşı Sombrero’ları takıp ayak parmaklarını yelpaze gibi açarak şekerleme yaparken rüzgarın titreşimini hissetmeye paha biçilemez.

İRLANDA, WICKLOW

Doğa aşıkları yaşadı! Dört mevsim büyüleyici doğa yürüyüşleri için Wicklow kadar doğru bir alternatif bulabilmek çok zor! Özellikle doğa turizmi ile ilgilenenlerin listelerinde en üst sırayı almayı hak eden Wicklow, Aziz Kevin tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiş Glendalough gibi leziz bir bonus da barındırıyor. İnsan bu bölgeyi gezerken sanki kulaklarında başka yerlerde duyulamayacak bir müzik çalıyor.

SLOVENYA, UKANC

Deniz seviyesinden yükseklere yolculuk yapmak isteyen doğa tutkunları, tatil alternatifleri arasına kesinlikle Ukanc’ı da almalılar. Özellikle Vogel Dağı’nın yüksek rakımlarından, eski dünyanın en çarpıcı manzarasının kalbine bakmak sizi fazlasıyla dinlendirecektir. Diğer yanda Savica Şelaleleri’ne doğru akan manzaralı yol bir film seti güzelliğinde. Oksijeni bol bir tatil için muhteşem bir seçim!