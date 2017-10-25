Amazon'da yaşayan kabile üyeleri, madencilere savaş açtı

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yaşayan bir kabile, altın bulmak amacıyla evlerine müdahale edilmesine tepki gösterdi. Kabile üyeleri, mücadele edeceklerini söyledi

Brezilya'da yaşayan Waiapi kabilesinin yaşam alanına madenciler göz dikti. Altın bulmak amacıyla kabilenin yaşadığı alana madenciler girmeyi planlıyor. Ancak bölgede yaşayan kabile bu duruma tepkili.



Waiapi kabilesi, İsviçre büyüklüğünde olan bir alanda yaşıyor. Brezilya'ya arabayla sadece birkaç saat uzaklıkta bulunan kabile, tamamen kendi yasalarına göre yaşıyor.



Küçük kulübelerde yaşayan ve kırmızı ve siyah renklerle boyanan kabile üyeleri, bölgelerinde maden aranacak olmasına tepki gösteriyor. Kabile üyeleri, yaylar ve oklar üreterek topraklarını savunma konusunda kararlı olduklarını söylüyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki Tapayona Waiapi, çatışmaya devam edeceklerini söylüyor. Waiapi, Brezilya hükümetinin insanları öldürmek için asker göndermesi durumunda da pes etmeyeceklerini ve ölene kadar direnmeye devam edeceklerini açıkladı.



Başka bir kabile üyesi Calibi Waiapi ise hükümetin bölgede bir yol yapmayı hayal ettiğini söylüyor. Waiapi, yol olması durumunda da kültürün değişeceğini ve şiddet, soygun gibi olayların olabileceğini belirtiyor.



Elindeki oku gösteren Waiapi, bölgeye gelenlerin alacaklarının tek şey o olduğunu da sözlerine ekledi.