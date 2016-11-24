AP'deki beklenen oylama sonuçlandı. AB ile müzarekeler dondurulacak mı?

Avrupa Parlamentosu beklenen kararı verdi. Alınan karara göre Türkiye ile AB müzakereleri dondurulacak

Avrupa Parlamentosu bugün, Türkiye ile görüşmeleri dondurup dondurmayacağını oyladı. Beklenen karar az önce açıklandı. Yapılan oylamada 37'ye karşı 479 oyla Türkiye ile ilişkileri dondurma kararı alındı. Oylamada 107 üyenin de çekimser kaldığı öğrenildi.



Müzakerelerin dondurulması kararına gerekçe olarak ise ilk başta OHAL gösterildi. OHAL ile devreye sokulan orantısız önlemler kınandı. Alınan kararda AP, OHAL kapsamındaki önlemlerin devreden çıkması durumunda Türkiye'nin pozisyonunu yeniden gözden geçirme taahhüdünde de bulunuldu.



Türkiye'de son günlerde sıkça konuşulan idam konusu da ele alındı. Kararda, eğer Türkiye'de idam cezası devreye sokulursa katılım sürecinin resmen askıya alınacağı belirtildi.



Öte yandan vize görüşmeleri ile ilgili Türkiye'nin 72 kriterden 7'sini hala yerine getirmediği de belirtildi.





Peki süreç nasıl işleyecek?



Alınan karar doğrultusunda AP Başkanı Martin Schulz, onay süreci sonrasında belgeyi AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Konseyi ve üye ülkelerin yanı sıra Türk hükümetine ve TBMM’ye de gönderecek.



ALINAN KARAR SADECE SİYASİ BİR MESAJ



AP'nin üyelik müzakerelerini sonlandırma veya dondurma yetkisi olmamakla birlikte, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.



Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakereleri konusunun, aralık ayında toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.