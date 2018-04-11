Askeri uçak düştü: 257 kişi öldü

Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü. Cezayir devlet televizyonu uçakta ölü sayısının 257 olduğunu duyurdu. El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi

Cezayir'e ait bir askeri uçağın Boufarik Havaalanı'nda düştüğü açıklandı. Uçakta en az 257 askeri personelin hayatını kaybettiği belirtildi. Boufarik bölgesi Cezayir'in başkenti Cezayir'e 30 kilometre uzaklıkta.



El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi. 50 ambulans olay yerine ulaştı.



Yetkililere göre, uçakta Batı Sahra'da bağımsızlık isteyen Cezayir destekli Polisario Cephesi üyeleri de bulunuyordu.



Yerel televizyon kanallarının geçtiği görüntülerde, uçağın enkazından yoğun siyah duman yükseldiği, devlet görevlileri ve bir grup insanın da yardım çalışmalarını izlediği görüldü.



Cezayir Savunma Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.



Ülkede 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini yaşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.