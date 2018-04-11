Askeri uçak düştü: En az 105 ölü!

Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü. Cezayir gazeteleri uçakta en az 105 kişinin bulunduğu belirtiliyor. El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi

Cezayir'e ait bir askeri uçağın Boufarik havaalanında düştüğü açıklandı. Uçakta en az 105 askeri personel olduğu bildiriliyor. Boufarik bölgesi Cezayir'in başkenti Cezayir'e 30 kilometre uzaklıkta.



El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi. 50 ambulans olay yerine ulaştı.