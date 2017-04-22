Askeri üniforma giyip saldırdılar: 140 ölü

Taliban, Afganistan'da bulunan askeri birliğe saldırdı. Saldırıda 140 kişi öldü

Afganistan 'da Mezar-ı Şerif kentinde bulunan askeri birliğe düzenlenen saldırı da ölü sayısı 140'a yükseldi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

''BUNU ÖNEMLİ BİR SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRDİLER''

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki askeri birliğe, askeri üniforma giyen 6 Taliban militanı tarafından saldırı düzenlendi. Militanların üsteki mescid ve yemekhaneyi hedef aldıkları öğrenildi. Saldırıda ölü sayısının 140'a yükseldiği açıklandı.ABD'li askeri yetkili Colonel John Thomas saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taliban militanları muhtemelen ''Bunu 'önemli' bir saldırı olarak değerlendirdiler" diye konuştu.Thomas, ABD liderliğindeki koalisyon birliklerinin savaşa ne kadar yaklaştığının belirsiz olduğunu söyledi.