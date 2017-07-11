Askerleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü var

ABD’de, deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ilk bulgulara göre 16 Amerikan askeri öldü

Askerleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü var

Düşüş nedeni henüz belirlenemeyen uçağın enkazı Mississippi eyaletine Leflore kasabası yakınlarındaki soya fasulyesi tarlasında yaklaşık 8 kilometrelik alana yayıldı. Uçağın düştüğü bölgede, helikopterlerin de eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #uçak düştü
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