Askerleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü var

ABD’de, deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ilk bulgulara göre 16 Amerikan askeri öldü

Düşüş nedeni henüz belirlenemeyen uçağın enkazı Mississippi eyaletine Leflore kasabası yakınlarındaki soya fasulyesi tarlasında yaklaşık 8 kilometrelik alana yayıldı. Uçağın düştüğü bölgede, helikopterlerin de eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.