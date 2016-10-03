Haber Kaynağı: DHA

Press Trust of India’nın haberine göre, Hindistan’ın Pakistan sınırında bulunan Pencap eyaletine bağlı Narot Jaimal Singh Karakolu’nda görevli sınır muhafızları, ayak bileğinde bir kağıt bulunan bir güvercini yakaladı.Güvercinin ayağındaki kağıtta, Pakistan’ın resmi dili olan Urduca ile Hindistan Başbakanı’na hitaben “Modi, bizi 1971’deki aynı insanlar zannetme. Artık her çocuk Hindistan’la savaşmaya hazır” yazılı olduğu görüldü.Hint sınır muhafızları bunun üzerine, sınırın Pakistan tarafından geldiğini belirttikleri güvercini yakaladı.Polis müfettişi Ramesh Kumar, olayın araştırıldığını bildirdi.Hindistan sınır muhafızları, iki gün önce de yine Pakistan sınırında, iki balona bağlanmış, aynı tehditlerin yazılı olduğu başka bir mesaj ele geçirmişti.Hint güvenlik görevlileri, geçen yıl Mayıs ayında da yine bir güvercini “Pakistan casusu” olduğu gerekçesiyle gözaltına almıştı.