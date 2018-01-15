Bağdat'ta intihar saldırısı: 26 ölü

Bağdat'ın merkezinde meydana gelen intihar saldırısında 26 kişi yaşamını yitirdi

Bağdat'ta intihar saldırısı: 26 ölü

Bağdat'ın merkezinde meydana gelen "çifte intihar saldırısında"  hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ye yükseldi.


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkent Bağdat'ın merkezindeki al-Tayaran Meydanı'nda toplanan işçileri hedef alan çifte intihar saldırısı sonucu 26 kişi öldü, 95 kişi de yaralandı.



Ölenler arasında bölgede görev yapan güvenlik görevilerinin de olduğu açıklandı.

Bağdat'ta inşaat işçileri günlük iş bulmak amacıyla her sabah al-Tayaran Meydanı'nda toplanıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ırak #bağdat #saldırı
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