Balıkçı kedi fenomen oldu!

Vietnam'da bulunan bir balık pazarında çekilen fotoğraflar kısa zamanda büyük ilgi gördü. Balıkçı kedi kıyafetleriyle ve pozlarıyla beğeni topladı

Balıkçı kedi fenomen oldu!

Vietnam'da bir balık pazarında çekilen fotoğraf sosyal medyada viral oldu.


'Balıkçı kedi'nin başka fotoğrafları da ortaya çıkınca namı bir anda bütün dünyaya yayıldı...


Sosyal medyanın meşhur kedilerine şimdi de Vietnam'dan bir üye katıldı. Balık pazarında çekilen bu görüntü onbinlerce kez paylaşıldı.


3 yaşındaki 'Dog' isimli kedinin sahibi Le Quoc Phong, kedisiyle pazarda balık sattıklarını ve her zaman 'Dog'un büyük ilgi çektiğini belirtti.


İşte sosyal medyanın yeni fenomeni Vietnamlı 'balıkçı kedi'...












Etiketler; #balık #kedi #balıkçı kedi
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