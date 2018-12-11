Banyoda telefon şarjı, şampiyonun sonu oldu!

Rusya’da 15 yaşındaki dövüş şampiyonu Irina Rybnikova banyoda telefonunu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Banyoda telefon şarjı, şampiyonun sonu oldu!
11 Aralık 2018 Salı 14:36

Cesedi ailesi tarafından bulunan genç dövüşçü iki ay önce, Antik Yunan’da ortaya çıkmış olan ve hiçbir kuralın bulunmadığı bir dövüş sporu olan ‘pankration’ şampiyonluğunu kazanmasıyla Rusya milli takımına dâhil olmuştu.

Dünya şampiyonu olma hayalleri kuran talihsiz kızın ailesi, Irina’nın duş alırken telefonunu şarj etmek istemesi üzerine telefonun suya düşerek, genç kızın ölümüne neden olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #banyo cep telefonu #şampiyon ölüm
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