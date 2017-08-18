Barcelona'daki saldırıda ölü sayısı arttı

İspanya polisi, Barcelona’da düzenlenen terör saldırısının baş şüphelisinin Moussa Oukabir olduğunu açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14'e yükseldi

Dün Barcelona'da gerçekleşen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının baş şüphelisinin Moussa Oukabir olduğu bildirildi.



Yayaları ezen minibüsün içinde Driss Oukabir'in pasaportu bulunmuştu. Bu kişi, Barcelona'nın kuzeyindeki Ripoll şehrinde dün gece kendisi polise giderek teslim olmuş ve "Pasaportumu kardeşim çalmış, ben masumum" demişti. Oukabir gözaltına alınmıştı.



​Polis, Driss Ukabir ile çok benzeyen Moussa Ukabir'in, ağabeyinin kimlik kartıyla minibüsü kiraladığı ihtimali üzerinde duruyor.



Gözaltındaki Driss'in 18 yaşındaki kardeşi Moussa aranıyor.



Driss Oukabir adına açılan facebook hesabından kim olduğu bilinmeyen silahlı bir kişinin fotoğrafını paylaşılmış. Sabaha karşı ise söz konusu hesaptan "Ölüm Ölüm Ölüm... Ölümden neden korkuyorlar?" mesajı atılmış.



Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.