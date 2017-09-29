Barzani o çağrıya yanıt verdi: Teslim etmeyeceğiz

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Bölgesi hiçbir sınır kapısının Bağdat Yönetimine teslim edilmeyeceğini açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak'ın sınır kapılarını merkezi yönetime teslim etme talebini kabul etmediğini açıkladı.



IKBY, Bağdat yönetiminin, Irak'ın sınır kapılarını ve uluslararası uçuşları devretme yönündeki çağrısını reddetti.



Irak Başbakanı İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'nin tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti.



İbadi, düzenlediği basın toplantısında, "Referandumun tüm Irak ve IKBY'ye olumsuz etkileri olacak. Bu tek taraflı bir adımdı, bununla ortaklık anlayışıyla ve uluslararası irade dinlenmedi. Irak'ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız" diye konuşmuştu.



"İRAN'DAN KUZEY IRAK YASAĞI"



Öte yandan, Tahran yönetimi İranlı şirketlerin Kuzey Irak'tan petrol ürünleri taşımasına geçici olarak yasak koyduğunu açıkladı.