Barzani vazgeçmiyor: Referanduma gidiyoruz!

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacak referandum için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Dayanın ve hiç kimsenin sözünü dinlemeyin. Referanduma gidiyoruz. Referanduma katılma şerefine ulaşmayanlar kendileri bilir. Bu Kürdistan halkının kararıdır" dedi

Duhok'un Amediye ilçesinde referandum için düzenlenen mitingde konuşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, referandum kararı için geç kaldıklarını, daha önce bu kararı vermeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü, Irak devleti ortaklık üzerine kuruldu. Ancak bizim bu ortaklıkta başımıza gelenleri biliyorsunuz. Halen haklarımızı talep etmemizden rahatsızlar. Peşmerge haklarını vermeyen Irak, 2 saatte Haşdi Şabi yasasını çıkarttı. Irak 140'ıncı maddeyi yerine getirmedi. Şimdi 140'ıncı madde ve anayasadan söz edenler, çaresizlikten söz ediyorlar. Madem Iraklı yetkililer Bağdat'ta ortaklık ve işbirliğini kabul etmiyor, biz de kendilerine hizmet etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.





'DAHA İYİ BİR ALTERNATİF SUNULMADIĞI SÜRECE REFERANDUM ERTELENMEYECEK'



Barzani, Irak sınırlarında saygın ve değerli insanlarını kaybettiklerini, önlerinde ya esaret ya da bağımsızlık yolları olduğunu da ifade ederek, "Gerekli adımları atmazsak daha kötü sonuçlarla karşılaşırız. Mesele irade meselesidir. Değerli dostlarım, hiç kimsenin söz ve söylentilerine güvenmeyin. Daha iyi bir alternatif sunulmadığı sürece referandum ertelenmeyecektir. Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak, onun dışındakiler değil. Dayanın ve hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz. Referanduma katılma şerefine ulaşmayanlar kendileri bilir. Bu Kürdistan halkının kararıdır" dedi.