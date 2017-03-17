Başbakan, arabasını yanlış yere park edince...

Tirol eyaletinin başkenti olan Innsbruck şehrinde bir konferansa giden Başbakan Christian Kern kendi kullandığı otomobilini dalgınlıkla taksi durağına park etti. Konferans salonu görevlilerinin hatırlatması üzerine aracını kontrole giden başbakan arabasının yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Çevredikelere aracını soran başbakan Kern trafik görevlilerinin yanlış yere park etmesi nedeniyle aracını çektiklerini öğrendi.
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