BBC ekranlarında şok görüntü. Spiker haber sunarken...

Ünlü televizyonda, spiker haber okurken arkadaki bir bilgisayar ekranında soyunan kadın görüntüsü yayınlandı. İngiliz basını, kanal çalışanlardan birinin seks filmi izlerken yakalandığını aktarıyor

BBC ekranlarında şok görüntü. Spiker haber sunarken...

Dünyanın en önemli haber televizyonları arasında yer alan İngiliz yayın kuruluşu BBC'de dün akşam büyük bir skandal yaşandı.

Spiker Sophie Raworth 10 haberlerini sunarken, arkasındaki bilgisayarlardan birinde bir kadının soyunduğunu gösteren görüntü yer aldı.

İngiliz basını, kanal çalışanlardan birinin seks filmi izlerken yakalandığını aktarıyor.

3,8 milyon kişi tarafından izlenen News at Ten haber bülteninde çıplak görüntüyü fark edenler, büyük bir şok yaşadı.

Olay beklendiği gibi anında sosyal medyayı salladı, konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.

The Sun gazetesine konuşan BBC yetkilileri, olayın araştırıldığını ve yaşananların tamamen profesyonellik dışı olduğunu söyledi.

 

Etiketler; #bbc #çıplak görüntü
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