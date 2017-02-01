Bebeklere uygulanan şiddete bu video ile karşılık verdi

Son zamanlarda bebeklere uygulanan şiddete tepki Almanya'dan geldi. Bir köpeğin, bebeği koruduğu o anlar görüntülere yansıdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kadının daha 40 günlük olan bebeğini denize atması gündeme gelmişti. Van'dan da gelen bir haberde 38 günlük bir bebeğe yapılan işkence ve istismar yürekleri acıtmıştı.



İşte bu haberlerden etkilenen Almanya Berlin'de yaşayan Türk asıllı Nuri Köşker, insanlığa örnek olacak görüntüler çekti.



Yogi isimli köpeklerinin daha 2 aylık torunun nasıl koruduğu çeken Köşker, görüntülerde bebeğe vuracakmış gibi yapıyor. Bu sırada da Yogi'nin tepkisiyle karşılaşıyor.



43 yıldır Berlin'de yaşayan Köşker, videoda 'Köpek bile çocuğa kıymıyor, bakın dikkat edin' diyor ve 'Yogi vurayım mı?' diyerek bebeğe doğru vuracakmış gibi hareket yapıyor. Ancak Yogi her seferinde bebeği korumak için hamle yapıyor. Daha sonra Köşker eline bir terlik alıyor ve onunla vuracakmış gibi yapıyor. Ancak köpek bu sefer daha da şiddetli tepki gösteriyor.



Bunun üzerine Köşker, "Gördünüz hayvan bile şiddete karşı" diyerek insanlara örnek bir ders veriyor.