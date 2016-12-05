Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a 30 yıl ceza

Belçika’da, gıyabında yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal’a 30 yıl hapis cezası verildi

Terörist Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına başlandı. Brugge Mahkemesi'nde görülen davaya, firari DHKP-C'li katılmadı. Kendi avukatı Paul Bekaert davadan çekildiği ve baro tarafından atabilecek herhangi bir avukata da vekalet veremediği için DHKP-C'li Erdal'ı duruşmada hiçkimse savunmadı.



NTV'nin haberine göre, savcılık, Fehriye Erdal için Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 30, terör örgütü üyeliği suçundan dolayı 15 yıl ağır ceza talep etti.



Mahkeme heyeti firari olan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'ın 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Mahkemenin, Erdal'ın terör örgütü üyeliği suçundan vereceği kararı ise 2 Ocak'ta açıklayacağı belirtildi.





DAVA SÜRECİ



İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Duyar yakalanıp hapse atıldı ve 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü.



Erdal ve Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Erdal ise, 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti.



Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozuldu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başladı.



25 Mayıs'ta Türkiye'de işlediği üç cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Belçikalı avukatı Paul Bekaert davadan geri çekildi. Karara itiraz edilmesi ve avukat bulunması için verilen sürelerin dolmasının ardından ilk duruşma tarihi 5 Aralık olarak belirlenmişti.