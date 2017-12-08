Bir köyün viagra isyanı

Viagra ilacının üretildiği köyün sakinleri isyan etti. Köylüler, ilaçtan yayılan kokukun erkekleri etkilediğini söyledi

Erkeklerin cinsel sorunları için üretilen Viagra'nın üretildiği yer ise İrlanda'nın Ringaskiddy köyü.



Köyde yaşayanlar ise artık isyan etme noktasına gelmiş.





Köylüler, fabrikadan yayılan koku yüzünden erkeklerin etkilendiğini ve bunun sıkıntılara neden olduğunu söylüyor.



İlaç, Pfizer tarafından yaklaşık 20 yıldır aynı köyde üretiliyor.





Fabrikadan 'aşk dumanları' yayıldığını söyleyen köylüler ise durumdan şikayetçi. Köylüler yayılan koku nedeniyle erkeklerin sürekli cinsel haz hali yaşadıklarını söylüyor.





Konuyla ilgili açıklama yapan köylü Barmaid Debbie, "Bir çekimlik koku ile farklı bir havaya girmeniz yetiyor. Bu 'aşk kokularını' yıllardır bedavaya çekiyoruz. Ama 'sertleşme' sorunu yaşayan erkekler şanslı." diyor.



İlaç firması ise yayılan kokunun zararsız olduğu görüşünde. Tüm üretim işlemlerinin denetimden geçtiğini söyleyen yetkililer, kokunun insanları zor durumda bırakmayacağını savunuyor.