Bir ülke 6,5 ile sallandı. Ölü sayısı sürekli artıyor

Endonezya'nın Açe eyaletinde bir deprem meydana geldi. Şiddeti 6,5 olan depremde ölü sayısı sürekli artıyor

Endonezya bugün büyük bir depremle sallandı. Açe eyalatinde meydana gelen depremde ölü sayısı 54'e yükseldi.



Yapılan açıklamada yerel saatle 05.03'te meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. 15 saniye süren depremde şimdiye kadar 54 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.



Yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı depremde, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Endonezya Kızılhaçı, yıkılan binaların enkazı altında kalanlar olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Pidie Jaya, Samalangga ve Bireun'da hasara neden olan deprem, 170 kilometre uzaklıktaki eyalet başkenti Banda Açe’de de hissedildi.



TSUNAMİ BEKLENTİSİ YOK



Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMGK) Başkanı Andi Eka Sakya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tsunami beklentisinin olmadığını söyledi ve "Halkın sakin olmasını istiyoruz. Herhangi bir yeni sarsıntı veya tsunamisi yok. Ekiplerimiz gereken çalışmaları sürdürüyor." dedi.



Bölgede, depremin ardından 5 artçı sarsıntı daha kaydedildi.