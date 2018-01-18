Bir ülke şokta! Otobüs yangınında 52 kişi öldü!

Kazakistan'da bir otobüs bilinmeyen bir nedenle yandı. Olayda 52 kişi hayatını kaybetti

Bir ülke şokta! Otobüs yangınında 52 kişi öldü!

Kazakistan bugün büyük bir acıyı yaşıyor. Ülkedenin Aktöbe eyaletinde bir yolcu otobüsü hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında otobüsten bulunan 52 kişi hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Ruslan İmankulov, otobüste 55 yolcunun ve 2 de şoförün bulunduğunu söyledi. İmankulov, otobüsten bulunanlardan sadece 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, diğerlerinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, yolcuların büyük kısmının ise Rusya'dan gelen Özbek vatandaşı olduğu belirtildi.

Etiketler; #kazakistan #otobüs yangın #yangın
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