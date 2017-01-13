Bir ülkede Nutella raflardan iniyor çünkü...

Yapılan araştırmalarda palmiye yağının kanserojen olduğu belirlendi. Nutella'nın palmiye yağı içerdiği belirlenince İtalya, Nutella dolu kavanozları raflardan indirmeye başladı

Avrupa Gıda Standartları Ajansı (EFA), 2016 yılında yaptığı araştırmada palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan çok daha tehlikeli olduğunu belirledi. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de risk olduğunu belirtmiş ancak gıdalarda palmiye yağı kullanımı devam etmiş, bir sınırlama gelmemişti.



Konuyla ilgili bazı üreticiler palmiye yağı kullanımından vazgeçmişti. Ancak Ferrero şirketi tatının bozulmasından endişe ettiği Nutella'da palmiye yağını kullanmaya devam etti. İtalya'da ise satışlar düşmeye başladı. Satışların düşmesi üzerine palmiye yağını savunan reklamlar yapıldı. Ancak işe yaramadı. Tepkilerin artması üzerine bazı marketler Nutella'yı raftan indirmaya başladı.



