Bir zamanlar çok duyduğumuz bir isimdi. Hayatını kaybetti!

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Kofi Annan 80 yaşında hastanede hayatını kaybetti

Türkiye'nin Kıbrıs sorunuyla yakından tanıdığı ve bir sembol haline gelen Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Kofi Annan 80 yaşında hastanede hayatını kaybetti.

Kofi Annan 2003 yılında Kıbrıs Sorunu'na yeni çözümler önermesi ve adada yapılan referanduma öncülük etmesine rağmen, Kıbrıs Rum kesiminin verdiği hayır oyundan sorumlu tutmakta etkisiz kaldı.

IRAK KRİZİNDE HEDEF OLDU

Yine 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahele sırasında Kofi Annan'ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler'in devre dışı kalarak ABD'nin güdümünde hareket etmesi Kofi Annan'ın eleştirildiği önemli noktalardandır.

"ANNAN PLANI" TUTMADI

2006 yılında, siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda hayır demesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.

SURİYE TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

2 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın Suriye özel temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı.

KOFI ANNAN KİMDİR?

Kofi Annan, 8 Nisan 1938 tarihinde Gana'nın Kumasi şehrinde doğdu. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de tamamladı. Bunun yanında İngilizce ile Fransızca dilerini de öğrendi.

Daha sonra Birleşmiş Milletler'de çalışmaya başladı. 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletler'in yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Annan 10 yıllık hizmetinin ardından 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-Moon'a devretmiştir.