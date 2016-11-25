Birçok bira markasının yaratıcısı öldü, geriye inanılmaz bir servet bıraktı

Ünlü bir bira markasının CEO'su geride bıraktığı vasiyeti ile köyünü ihya etti

Meksika'da bir bira markasının CEO'su olan 98 yaşındaki Antonio Fernandez, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetti. Fernandez, geride bıraktığı vasiyeti ile ise bir köyü ihya etti.



İspanya'nın kuzeybatısında bulunan köyünü unutmayan Fernandez, köyde yaşayan herkese 2.35 milyon euro para vasiyet bıraktı. Köyde 80 kişinin yaşadığı öğrenilirken toplamda 200 milyon euro bu köye bırakılacağı öğrenildi.



Cerezales del Condado isimli köydeki tek barın sahibi Maximino Sanchez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce hiç paralarının olmadığını söyledi. Sanchez, "Antonio'suz ne yaparız, bilmiyorum." dedi.



Antonio Fernandez, 32 yaşındayken Meksika'ya taşındı ve burada bira fabrikasında çalışmaya başladı. Yıllar içinde yükselen Fernandez'in 1971-1997 yılları arasında şirketin CEO'su olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Fernandez, birçok bira markasının yaratıcısı olarak da görülüyor.