Bosna Hersek Üniversiteleri İmkanları

Bosna Hersek Üniversiteleri’nde hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler Boşnakça teknik dil sertifikası alma fırsatı yakalamaktadır. Bosna Hersek yabancı dili öğrenmek isteyen öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında önemli bir yere sahiptir. Hazırlık sınıfında Slav dil grubu içerisinde bulunan Boşnakça eğitim verilmektedir. Ancak İngilizce öğrenmek isteyen kişilere İngilizce staj olanakları da sunulmaktadır. Yerel halk hem Slav hem de İngilizce dilini kullandığı için kolay bir şekilde dil öğrenme imkanına sahip olacaksınız.
Bosna Hersek Üniversiteleri öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için iyi bir dil eğitimi vermektedir. Bosna Hersek Üniversiteleri hakkında bilgi almak için Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığı ofisimize bekliyoruz. Ofisimizde Bosna Hersek Üniversiteleri içerisindeki bölümler, eğitim, yaşam biçimi, gereken evraklar ve bürokrasi ile ilgili tüm bilgiler verilmektedir. Bosna Hersek Üniversitelerinden mezun olan kişiler ana dili gibi Boşnakça konuşma yetisine sahip olmaktadır. Kaliteli bir dil eğitimi sayesinde hedeflerinize daha kolay ulaşabilir ve kariyerinizde gitgide artan başarılar ortaya koyabilirsiniz. Bosna Hersek Üniversitelerinde teknik hazırlık programı verilmektedir.
İşinde uzman eğitimcilerle Bosna Hersek Üniversiteleri zamanın yükselen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği kriterlerinde eğitim hizmeti sunan Bosna Hersek Üniversiteleri öğrencilere beklentileri doğrultusunda eğitim hizmeti vermektedir. Yök denkliği bulunan Bosna Hersek Üniversiteleri lisanslarını iyi bir üniversitede tamamlamak isteyenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarından biridir. Bosna Hersek Üniversiteleri’nde lisans eğitimi alırken çift anadal programları sayesinde çift diploma alma fırsatına sahip olabilirsiniz.
Yurt dışında kaliteli bir üniversitede lisans eğitimi almak daha sonraki hayatınızın başarılı bir şekilde devam etmesine katkı sağlar. Bosna Hersek Üniversitelerinde akademik yıl Türkiye’deki dönemle aynı zamanda başlamaktadır. Üniversite hayatına alışmalarını sağlamak için Bosna Hersek Üniversiteleri Türkiye üniversiteleri ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bosna Hersek Üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen kişiler akademik kayıtlarını erken yaparlarsa kontenjan sıkıntısı yaşamadan eğitim hayatlarına başlayabilmektedir.
Pek çok öğrenci yurt dışında eğitim alman hayali yaşamaktadır. Ancak oldukça pahalı olacağı için yurtdışında eğitim almaya yanaşamamaktadır. Ancak Bosna Hersek Üniversiteleri diğer pek çok üniversiteye göre oldukça hesaplı olduğu için öğrenciler tarafından çok tercih edilmekte ve her yıl binlerce öğrenci kayıt yaptırmaktadır.
BOSNA HERSEK ÜNİVERSİTELERİ TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜMLERİ· HUKUK - 2.000 €
· HUKUK LİSANS TAMAMLAMA - 2.000 €
· İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2.500 €
· İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA - 2.500 €
· MİMARLIK - 2.500 €
· MİMARLIK LİSANS TAMAMLAMA - 2.500 €
· MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - 2.500 €
· MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA - 2.500 €
· BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - 2.500 €
· İŞLETME YÖNETİMİ - 2.500 €
· İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - 2.500 €
· İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA - 2.500 €
· ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ - 2.500 €
· ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA - 2.500 €
Bosna Hersek Üniversiteleri İstanbul Merkez kayıt ofisi :
İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han ) kat:5
Taksim/ İstanbul/ Türkiye
www.bosnadaegitim.org
0212 709 8 709 – 0212 244 66 00
0553 407 01 43 – 0553407 01 44
0553 406 9912 – 0553 406 99 13
0507 430 17 33 – 0553 407 01 45
0553 407 17 59 – 0553 407 01 35
0553 407 01 36 – 0507 335 12 48