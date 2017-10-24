Bu böceği gören şaştı kaldı!

Hareket eden dokunaçlarını esneten gizemli güve benzeri böceklerin görüntüleri internetin çılgınlığına dönüştü

Tüylü dokunaçlı tüyler ürpertici böceklerin görüntüleri sosyal medyada viralleşti. Yaratık Avustralya ve Asya'da bulunan bir güve türü olarak tespit edildi.



Asya'da ve Avustralya'da bulunan canlı, karnından filizlenen dört püskül sapa sahip bir güve gövdesine sahipmiş gibi görünüyor.



Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu böceği görmeleri durumunda "Ben bunu gördüysem evi yakardım" diyerek tepki gösteriyor.



Böceğin türünün ise Creatonotos gangis kelesi olduğu öğrenildi.





Hayvanın alışılmadık işaretleri, aslında, eşleri çekmek için feromonlar halinde salgılanan koku organlarıdır.



Endonezya'da çekilen ve Gandik adlı bir kullanıcı tarafından Facebook'a yüklenen garip böceklerin görüntüleri, milyonlarca görüntüleme ve binlerce yorum aldı.



Bazıları 'bizi mahvetmek için hangi şeytani yaratık bunu görderdi' derken, bazıları ise böcek karşısında dünyayı terk etme kararı aldı.



Bu güveler Avustralya'nın kuzeyinde, Batı Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Queensland'in Mackay'ın güneyine uzanan kısımlarında görülüyor.