Bu kaplıcada su yok bira var!

Yanardağları buzulları ve doğal sıcak su lagunları ile ünlü Kuzey Atlantik Okyanusu’nun volkanik ada üzerine kurulu ülkesi İzlanda’da ilk ‘bira kaplıcası’ açıldı

Kuzey İzlanda’nın Árskógssandur kentinde ülkenin faaliyetteki en eski mikro bira fabrikasına bağlı olarak kurulan kaplıcada iki kişinin rahatlıkla banyo yapabileceği ağaçtan yapılmış yedi küvet bulunuyor.



Ziyaretçiler içleri sıcak bira, su, maya ve şerbetçi otu ile doldurulmuş küvetlerde 25 dakikalık kürün ardından 25 dakikada rahatlama odalarında kalarak sağlıklarını korumaya çalışıyorlar.



Küvetlerdeki sıcak bira içilemese de her küvetin yanında birer bira fıçısı bulunuyor.Ancak bir yandan bira banyosu yapıp bir yandan da bira içebilmek için ziyaretçilerin 20 yaş ve üstünde olması gerekiyor.Yaş sınırlamasının olmadığı kaplıcadan 16 yaşın altındakiler ancak yetişkin eşliğinde faydalanabiliyor.



Genel insan sağlığı ve cilt için faydalı olduğuna inanılan kaplıcanın bağlı olduğu bira fabrikasının CEO su Agnes Anna Sigurðadóttir bira kaplıcası fikrini benzerlerinin bulunduğu Almanya ve Slovakya’dan aldıklarını belirtiyor.