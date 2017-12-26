Bu köprüden geçmek yürek ister!

Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de yapıldı. Köprünün ziyarete açılmasıyla çok sayıda kişi bölgeye akın etti

Dünyanın en uzun cam köprüsünü Çin yaptı. Başkent Pekin'in yakınında bulunan Hebei eyaletinde yapılan köprü halkın kullanımına da açıldı.





İki uçurumun arasında bulunan köprünün yüksekliği ise 218 metre olarak açıklandı. Bir turizm şirketi tarafından inşa edilen köprü 1.077 adet camdan oluşuyor. Köprünün iki bin kişiyi taşıyabildiği öğrenilirken yine de aynı anda 500 kişinin bulunmasının daha güvenli olduğu belirtiliyor.





Köprünün merkezine doğru gidildiğinde ise köprünün sallandığını belirten yetkililer, bunun sebebinin ise insanlara heyecan vermek olduğunu söylüyor.

