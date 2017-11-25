Ev hayvanı olarak kedi, köpek, kuş, ıguana... beslendiğini duyduk ancak bu küçük kız tam bir hamam böceği tutkunu

Ev hayvanı diyince akla ilk gelen kuşkusuz köpek, kedi ve kuş oluyor. Ancak bu küçük kız, diğerlerinden çok farklı. ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Shelby Counterman, tam bir hamam böceği tutkunu.



Oklahoma şehrinde yaşayan küçük kızın tam 7 bin hamam böceği olduğu öğrenildi. Küçük kız hamam böceklerine öyle düşkün ki, onlara oynamak için çoğu zaman evden dışarıya çıkmak bile istemiyor.





Ailesi küçük kızlarının daha 18 aylıkken böceklere ilgi duymaya başladığını söylüyor. Ailesinden sürekli böcek isteyen küçük kıza annesi 3 yaşındayken 5 hamam böceği vermiş. Ancak böceklerin sürekli üremesi ile sayıları 7 bine kadar ulaşmış.





Hamam böcekleri sadece küçük kızın odasının değil evin her tarafını kaplamış durumda. Küçük kız ise bu durumdan çok memnun.





Küçük kız böceklerin kaba ve korkunç olmadıklarını insanlara öğretmen istediklerini söylerken, bu ilginç tutku televizyon programlarına da konu oldu.