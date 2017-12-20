Bu kuş üzüldüğünde iPhone sesi çıkartıyor!

ABD'de yaşayan bir kadının papağanı, üzüldüğü zamanlarda iPhone'un meşhur zil sesini taklit ederek ötmeye başlıyor

ABD'de yaşayan kadının akıllı papağanı, görenleri hayrete düşürüyor. Papağan, sahibi ayakkabılarını giyip evden çıkmaya hazırlandığında üzülüp onun cep telefonu melodisini taklit ediyor. Sevimli hayvan, görenlerin ilgisini çekiyor.

Akıllı papağan üzüldüğü zamanlarda sahibinin ilgisini çekmek için, onun sahip olduğu iPhone'un zil sesini birebir taklit ediyor. Papağanın görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Etiketler; #abd #papagan #zil sesi
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