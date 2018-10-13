Çalışanlarını iç çamaşırı ile koşturdu. Nedeni ise...

Çin'in güneyinde şirket patronu, aylık ciro hedefine ulaşamayan 30 çalışanını iç çamaşırı ile caddede koşturdu

Çalışanlarını iç çamaşırı ile koşturdu. Nedeni ise...
13 Ekim 2018 Cumartesi 09:26

Çin'in güneyinde bir şirket patronu aylık ciro hedefine ulaşamayan yaklaşık 30 çalışanını, iç çamaşırı ile caddede koşturdu. Çinli vatandaşlar ise, karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

30 kişinin iç çamaşırları ile caddede koştuğunu gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Videonun yayınlanmasından sonra medya, patronun başarısız olan işçilerini herkesin içinde rezil etmek bu şekilde cezalandırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şirketin müdürü olduğunu belirten bir kişi, kendisine verilen cezadan memnun olduğunu belirtti. Aynı iş yerinde çalışan bir işçi ise, çalışılanlara belirlenen miktarın altında satış yapan ve geç kalan çalışanların maaşından kesildiği söyledi.

Etiketler; #çin #iç çamaşırıyla koştular #patron ceza
Önceki Haber
Kadın teröristten kan donduran ifade
Sonraki Haber
Sınır aşan dostluk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.