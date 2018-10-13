Çalışanlarını iç çamaşırı ile koşturdu. Nedeni ise...

Çin'in güneyinde şirket patronu, aylık ciro hedefine ulaşamayan 30 çalışanını iç çamaşırı ile caddede koşturdu

Çin'in güneyinde bir şirket patronu aylık ciro hedefine ulaşamayan yaklaşık 30 çalışanını, iç çamaşırı ile caddede koşturdu. Çinli vatandaşlar ise, karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

30 kişinin iç çamaşırları ile caddede koştuğunu gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Videonun yayınlanmasından sonra medya, patronun başarısız olan işçilerini herkesin içinde rezil etmek bu şekilde cezalandırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şirketin müdürü olduğunu belirten bir kişi, kendisine verilen cezadan memnun olduğunu belirtti. Aynı iş yerinde çalışan bir işçi ise, çalışılanlara belirlenen miktarın altında satış yapan ve geç kalan çalışanların maaşından kesildiği söyledi.