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    • Cerablus'ta hayat normale dönmeye başlıyor

    Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönmeye başladı

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:55
    Cerablus'ta hayat normale dönmeye başlıyor
    TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu, Cerablus'ta kontrolü tamamen ele geçirdi.

    Kurulan güvenlik noktalarıyla ilçenin kontrolünün tamamen sağlanmasının ardından Cerablus'ta hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bazı iş yerlerinin yeniden hizmet vermeye başladığı ilçede halk tekrar sokaklara çıktı. Özellikle çocuklar sokaklarda oyun oynarken esnaf da iş yerlerini düzenledi.

    Adını vermek istemeyen bir iş yeri sahibi yaptığı açıklamada, tekrar kepenk açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Zorlu dönemlerden geçtiklerini ifade eden esnaf, Özgür Suriye Ordusu'nun kendilerini terör örgütü DAEŞ'in elinden kurtardığını belirtti. Terör örgütü DAEŞ üyelerinin kendisinden "zekat" adı altında para almaya çalıştığını ifade eden iş yeri sahibi, özgürlüklerini yeniden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Elektronik malzeme satan başka bir iş yeri sahibi ise terör örgütü DAEŞ'in çekilmesinin ardından iş yerini yeni açtığını belirtti. Tekrar dükkanını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, hayatın en kısa sürede normale dönmesine ilişkin talebini iletti.

    İlçede bazı berberler de dükkanını açarak vatandaşa hizmet vermeye başladı. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ' e yönelik düzenlenen operasyon sürüyor.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: özgür Suriye Ordusu, Cerablus, Cerablus Da Yaşam

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