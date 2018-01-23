Cesedi tabutundan çıkartınca büyük şok yaşadılar!

Üç ay önce ölen Budist rahibin tabutunu açanlar büyük şok yaşadı. Rahibin bedeninin çürümediği ve gülümsediği ortaya çıktı

Olay Tayland'da yaşandı. Alınan bilgiye göre Budist rahip geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetti. İnançlarına göre rahibin kıyafetlerini değiştirmek için cesedini tabuttan çıkartanlar ise büyük şok yaşadı.



Bangkok'taki bir hastanede ölen 92 yaşındaki rahibin bedeninin çürümediği ve yüzünün de gülümsediği ortaya çıktı.



Budist rahibi tabuttan çıkartanlar o anları da fotoğrafladı. Çekilen fotoğraf da medyada büyük yankı uyandırdı.



Rahip Pian'ın bu hali onun nirvanaya ulaştığı yorumlarına neden oldu. Rahip için ölümünün 100. gününde bir tören düzenlenecek.