Cezaevinde yangın: 68 kişi öldü

Güney Amerika ülkelerinden Venezuella’nın Valencia kentinde, bir cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

Cezaevinde yangın: 68 kişi öldü

Bir polis karakoluna da bitişik olan cezaevi çevresi, yakınları içeride bulunan kişilerin çığlıkları ve haykırışları ile sarsılırken, Adalet Bakanı Tarek Saab, yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerden 66’sının erkek, 2’sinin de kadın olduğunu duyurdu.

Cezaevlerine kapasitelerinin üstünde hükümlü yada tutuklu konması sıradan bir işlem olan Venezuella’da, cezaevi kapasitesinin 60 kişilik olduğu, içeride ayrıca çalışanların da bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #venezüella #yangın #cezaevi yangın
Önceki Haber
38 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Sonraki Haber
Aydın'da kayınbaba dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.