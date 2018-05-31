CHP heyeti Yunanistan'a sokulmadı

Bir grup CHP milletvekili ile bazı gazetecilerin toplantı için gitmek istedikleri Yunanistan'da kriz çıktı. Heyet ülkeye sokulmadı

Yunanistan, milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcene'ye geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Yunanistan'da Gümülcine'de temaslarda bulunuyor. İnce ile birlikte Yunanistan'a gitmek isteyen CHP heyetine ise izin verilmedi.

NTV'den Burak Özcan'ın aktardığına göre, İnce'nin geçişine izin veren Yunan makamları heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. Yetkililer delegasyon olarak gelinmesi nedeniyle bildirimde bulunulması gerektiğini belirtti.

ZİYARETİN SİYASİ AMAÇ BELİRTMEDİĞİNİ SÖYLEMESİ İŞE YARAMADI

2 saatlik bekleyişin ardından Yunan polisleri "Geri dönebilirsiniz ya da burada çok uzun süre beklersiniz" açıklaması yaptı. CHP'liler ziyaretin siyasi bir amaç taşımadığını belirtmesine rağmen geçişe izin verilmedi.