Çin'de bulunan kafatası kafaları karıştırdı!

Çin'de bulunan bir kafatasını inceleyen bilim insanlarına göre, insanlığın evrimi Afrika ile birlikte Asya'da da başlamış olabilir

Çoğu antropolog ve bilim insanı, insan türünün 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığına ve yaklaşık 80 bin insanın Afrika'dan ayrılarak dünyanın çeşitli yerlerine yerleştiğine ve böylece insan soyunun yayıldığına inanıyor. Fakat Çin'de bulunan yeni kafatası, insan soyu özelliklerinin önemli bir kısmının Asya'da oluştuğunu gösteriyor.



On yıllardır çeşitli bilim insanı tarafından tartışılan bu teori, Afrika'da oluşan ilk insan soyunun dünyanın çeşitli bölgelerine yayılıp benzer karakteristik özellikler göstermesine karşılık, hem Afrika hem de Asya'da ortaya çıkan insan soyunun farklı bölgelerde yaşasalar da benzer karakteristiklere sahip olduğunu savunuyor.



Yaklaşık 40 yıl önce Çin'de bulunan ve "Dali kafatası" olarak bilinen kafatası, 260 bin yıl önce Asya'da yaşamış olan bir insana ait. Şu anki insan soyu homo sapiensin atası olarak da bilinen homo erectus türüne ait olan kafatasıyla ilgili Çinli bilim insanı Xinzhi Wu ve ABD'li bilim insanı Sheela Athreya, ilk insanlığın Afrika'da oluşmadığını düşünüyor. Yayınladıkları son araştırma yazısında bilim insanları, Afrika'da ve diğer bölgelerde ortaya çıkan insan türlerinin genetik bir akışla benzer karakteristiklere sahip olabileceğini ve bu durumun "farklı bölge ve zamanlarda değişik kapasitelerde yapılan katkılara neden olduğunu" söylüyor.



Araştırmanın ardından bilim insanları, Fas'ta bulunan kafatasıyla Dali kafatasını karşılaştırarak, Çin'de ve diğer bölgelerde ortaya çıkan ilk insanlara ait benzerlik ve farklılıkları belirlemeyi hedefliyor.