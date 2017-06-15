Çinde çocuk yuvası girişinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Shanghai Daily gazetesinin yerel hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre patlama Xuzhou kentindeki bir çocuk yuvasının kapısında, çocukların yuvayı terk ettikleri 16.50 sıralarında meydana geldi.Kaynak: DHA
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre patlamada şu ana kadar ölenlerin sayısı 7 olarak belirtildi. Patlamada 66 kişi ise yaralandı.
Patlamada ölenlerin yaşları ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
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