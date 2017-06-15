Çinde çocuk yuvası girişinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Çin’in doğusundaki Jiangsu Eyaleti Fengxian bölgesinde bir çocuk yuvasının yakınında şiddetli patlama meydana geldi.

Shanghai Daily gazetesinin yerel hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre patlama Xuzhou kentindeki bir çocuk yuvasının kapısında, çocukların yuvayı terk ettikleri 16.50 sıralarında meydana geldi.



Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre patlamada şu ana kadar ölenlerin sayısı 7 olarak belirtildi. Patlamada 66 kişi ise yaralandı.



Patlamada ölenlerin yaşları ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.



Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: