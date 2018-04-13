Cinsel organına kokain sürünce sevgilisi öldü!

Almanya'da tanınmış plastik cerrahi cinsel organına kokain sürüp sevgilisiyle oral ilişki yaşadı. Kadın, yere yığılarak hayatını kaybederken doktor, serbest bırakılarak uyuşturucu tedavisine alındı

Almanya'da plastik cerrahı ve başhekim ilişkiden önce cinsel organına kokain sürüp sevgilisiyle oral ilişkiye girdi. Genç kadın hayatını kaybederken adam daha önce 3 kadınla aynı şekilde ilişkiye girdiğini itiraf etti.



Almanya'da tanınmış plastik cerrahi 42 yaşındaki Andreas Niederbichler, ilişki öncesi cinsel organına kokain sürdü ve sevgilisiyle oral ilişkiye girdi. İlişkiden sonra yere yığılan kadın hayatını kaybetti.



Yapılan soruşturma sonrası doktor suçlu bulundu. Polis, yaptığı soruşturmada doktorun daha önce üç kadına da aynı şeyi yaptığı ama kadınların herhangi bir zarar görmediğini belirtti.





ÇALIŞTIĞI HASTANEDE BAŞHEKİMMİŞ



Doktorun çalıştığı hastanede başhekim olduğu ama internet üzerinden kadınlara anlaşıp para karşılığı ilişkiye girdiği bilinmediği belirtildi.



Doktor evi hastaneye yakın olduğu için 38 yaşında olduğu belirtilen kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı ama kadın kurtulamadı.



Mahkemeye çıkarılan doktor serbest bırakıldı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için tedavi altına alındığı belirtildi.



