Coca Cola'da büyük skandal. Kutuların içinden...

Coca Cola'nın Kuzey İrlanda'daki fabrikasında büyük bir skandal yaşandı

Coca Cola 'nın Kuzey İrlanda'da bulunan fabrikasında bir skandal yaşandı. İddiaya göre kola kutusunun içinden insan dışkısı çıktı. Bunun üzerine üretime bir süre ara verildi.

Olay Kuzey İrlanda'nın Lisburn şehrinde bulunan bir Coca Cola fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre kola doldurulmak için bekleyen kutuların içinden insan dışkısı çıktı. Bunun üzerine fabrikada üretime 15 saat ara verildi.Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada ise söz konusu kutuların hepsinin toplandığı açıklandı. Satışta bulunan ürünlerin bu durumdan etkilenmediği belirtilen açıklamada, teneke kutularının üzerlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılarak satışa gönderildiği belirtildi.Teneke kutuların İrlanda'daki fabrikaya Almanya'dan geldiği öğrenildi. Olay ise makinelerin tıkanmasıyla ortaya çıktı. Makineler tıkanınca işçiler kutuları kontrol etti. Bu esnada ise insan dışkısı farkedildi.Konuyla ilgili açıklama yapan bir kişi ise yaptığı açıklamada, makinelerin temizlenmesi için 15 saat boyunca kapalı kaldığını, normalde tenekelerin Britanya'dan geldiğini ancak bu kez Almanya'dan geldiğini anlattı.