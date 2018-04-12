Çocuğunu satışa çıkardı: Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz

40 yaşındak Rus kadın bebeğini internetten 4 bin 400 dolara satışa çıkardı. İlanda "Çocuğum çok sağlıklı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz" diyen kadın, gözaltına alınınca olayı yalanladı

Rusya, bir annenin internet üzerinden bebeğini satılığa çıkardığı ilanla sarsıldı. İlanda "Çocuğum çok sağlıklı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz" diyen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.



Rusya'da bir anne internet üzerinden çocuğunu satılığa çıkardı. İlanda "Çocuğum çok sağlıklı ve alan kişi dilediği gibi kullanabilir" yazıp alıcılardan 4 bin 400 dolar (18 bin 400 TL) talep etti.



İlanın sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis alarma geçti. Çelyabinsk şehrinde yaşayan Lyudmila Sadryeva, organ kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Ancak Sadryeva, suçlamaları kabul etmedi.





"İLANI EV ARKADAŞIM İNTİKAM İÇİN VERDİ"



İlandan polis baskınıyla haberdar olduğunu belirten kadın ifadesinde, "Anlaşamadığım ev arkadaşım ilanı intikam için vermiş" dedi.



Ölüm tehditleri aldığı ve çocuğunu bu yüzden okula götüremediği için şikâyetçi olan Sadryeva, olaydan sonra kaçan ev arkadaşının yakalanmasını istedi. Şimdi polis her yerde kaçan ev arkadaşını arıyor.(Kaynak: Habertürk)