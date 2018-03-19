Çocukların 'şehit cenazesi' gösterisi tepki topladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bir grup öğrencinin 'şehit cenazesi' gösterisi tepki çekti. KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, gösterinin, bakanlığın bilgisi dışında yapıldığını belirterek, araştırma başlatacaklarını söyledi

Çocukların 'şehit cenazesi' gösterisi tepki topladı

KKTC'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bir grup öğrenci, törende, 'şehit cenazesi' gösterisi sundu. Gösteriye ilişkin fotoğraflar, sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkilere neden oldu. KKTC Milli Eğitim Bakanı Özyiğit de gösteriye tepki göstererek, araştırma başlatacaklarını söyledi.

Bakanlığın bilgisi dışında gösteri yapıldığını kaydeden Özyiğit, "Sosyal medyada dönen askeri törenlerde çocukların gösteri yapması ile ilgili gelişmeden haberim oldu. Bilinmesini isterim ki bu gibi etkinlikler, hiçbir şekilde bakanlığımızla bağlantılı gerçekleşmemektedir; ama yine de bu olay için gerekli araştırmayı başlatacağım ve sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımızı acı ve ölümle değil, yaşam ve sevgiyle beslemek hepimizin en kutsal sorumluluğu olmalıdır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kktc #kıbrıs 18 mart #şehit gösterisi tepki #haber
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