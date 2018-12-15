Çocuklarına bakan baldızına tecavüz etti!

Lefkoşa'da Türkmenistan uyruklu zanlı, çocuklarına bakıcılık yapan baldızına tecavüz etti. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çocuklarına bakan baldızına tecavüz etti!
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:22

Lefkoşa'da evlerinde kalan baldızına geçtiğimiz aylarda tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Türkmenistan uyruklu şahıs 9 yıl hapis cezası aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalışmak için bulunan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov'un (38) kendi evinde çocuklarına bakıcılık yapan baldızı R.Y.'ye (26) tecavüz ettiği iddia edildi. R.Y., aynı gün polise giderek şikayetçi oldu. Polisteki sorgusunda suçunu kabul eden Orunov Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler; #tecavüz #baldız tecavüz
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