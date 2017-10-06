Çok çalışmaktan hayatını kaybetti!

Japonya'da bir televizyon kanalında çalışan 31 yaşındaki Miwa Sado, 159 saat mesai sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası Japonya'da çalışma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor

Japonya'nın resmi yayın kuruluşu olan NHK'de çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Miwa Sado, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sado'nun son bir ay içinde sadece iki gün izin yaptığı ve 159 saat de mesai yaptığı öğrenildi.



Genç kadının ölüm nedeninin de çok çalışmak olduğu iddia edildi. Tokyo'da bulunan çalışma standartları ofisi yaptığı açıklamada Sado'nun fazla çalışmak yüzünden öldüğünü söyledi.



Japonya'da benzer bir olay 2015 yılında da yaşanmıştı. 24 yaşındaki Matsuri Takahashi isimli bir kadın intihar etmiş, kadın ölmeden önce de sosyal medya hesabından hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun olduğunu yazmıştı. Ölmek istediğini de yazan kadının, ölmeden önceki ayda 100 saatten fazla mesai yaptığı ortaya çıkmıştı.



Bu vakalar ülkede çalışma şartları konusunda tartışmalara neden oldu. Sado'nun ölümünün de uzun çalışma koşuları konusunda otoriteler üzerinde baskıya neden olacağı görüşü dile getiriliyor.