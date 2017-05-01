Çok yakın iki arkadaşın kardeş olduğu ortaya çıktı

Çok yakın iki arkadaşın kardeş olduğu ortaya çıktı

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen iki arkadaş, gerçek karşısında şok oldu. İki arkadaşın kardeş olduğu ortaya çıktı.

Olay İngiltere'nin Liverpool kentinde meydana geldi. Tüp bebek yöntemiyle doğan 19 yaşındaki Georgia Bond ve 26 yaşındaki Jack Bowman isimli iki arkadaş biyolojik babalarını araştırırken kardeş olduklarını öğrendi.

Olay Jack Bowman'ın biyolojik babasını öğrenme isteğiyle ortaya çıktı. Jack, genetik bilgilerini İngiliz İnsan Dölleme ve Embriyo Kurumu ile paylaştı. Daha sonra kurumdan bilgi alan Jack, 1998 yılında doğan bir kız kardeşi olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Jack, yakın arkadaşı Georgia ile görüştü ve onun da kuruma başvurmasını istedi. Arkadaşını kıramayan Georgia da kuruma başvurdu.

Gelen cevap karşısında ise iki arkadaş büyük şok yaşadı. İki arkadaşın kardeş olduğu ortaya çıktı.

Gerçeği sosyal medya hesaplarından paylaşan iki arkadaş, çok iyi geçindiklerini bu yüzden de sürekli birbirlerine 'Acaba kardeş miyiz?' şakası yaptıklarını söylediler.

Etiketler; #ingiltere #tüp bebek
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