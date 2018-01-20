Damadın sarhoş olmasından faydalandı, geline tecavüz etti!

Kolombiya'daki bir düğünde ilginç bir olay yaşandı. Damadın sarhoş olup sızmasından faydalanan bir komşu, gelinle ilişkiye girdi

Damadın sarhoş olmasından faydalandı, geline tecavüz etti!

Enteresan olay Kolombiya'da yaşandı. Alınan bilgiye göre düğünde aşırı alkol alan damat sızarak uyumaya başladı. Bunu gören 18 yaşındaki Chhoen Chansen de gelinin odasına girdi. Karanlıktan faydalanan ve damatmış gibi davranan adam, gelin ile ilişkiye girdi.

18 yaşındaki gelin sabah uyandığında ise büyük şok yaşadı. Yatağında uyuyan adamın kocası değil de bir başkası olduğunu görünce bağırdı. Olay yerine hemen polis çağrıldı. Polis, tecavüzcüyü tutuklarken, yaşanan olaydan sonra damat tarafı da gelini kabul etmedi.

Geline tecavüz eden kişinin ise komşu olduğu ve düğün boyunca gelin ve damatı takip ettiği öğrenildi. Tecavüzden yargılanacak olan adamın, suçlu bulunursa 10 yıl ceza alacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan damadın gelini uzun süredir sevdiği ancak maddi durum yüzünden ancak kavuşmaya fırsatları olduğu öğrenildi.

Etiketler; #kolombiya #düğün #damat
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