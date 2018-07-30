DEAŞ, 14 kadını kaçırdı!

DEAŞ terör örgütü, çarşamba günü intihar saldırısı gerçekleştirerek yaklaşık 100 kişiyi öldürdüğü Suriye'nin Süveyde kentinde kadın ve kız çocuğu 14 kişiyi de kaçırdı. Kaçırılanların DEAŞ'tan kurtarılması için sosyal medya aracığı ile kampanya başlatıldı

DEAŞ, 14 kadını kaçırdı!
30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:11

Rusya Today'da yer alan habere göre, çarşamba günü Suriye'nin kuzey doğusundaki Süveyde kentinde intihar saldırıları düzenleyerek yaklaşık 100 kişiyi öldürüp, 80 kişiyi yaralayan DEAŞ terör örgütü, kadın ve kız çocuğu 14 kişiyi de kaçırdı. Kaçırılan 14 kişinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan yakınları, bunların DEAŞ'tan kurtarılması için kampanya başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deaş #terör #suriyeli
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