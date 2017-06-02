DEAŞ'ın kaçırdığı kadın, yaşadığı dehşeti anlattı

2014'te DEAŞ tarafından kaçırılarak cinsel ilişki kölesi yapılan kadın, Irak'taki köyüne geri döndü. Kadın, Biz de erkekler gibi öldürüleceğimizi sandık ama bunun yerine tecavüz ettiler." dedi

Irak'ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014'te Sincar yakınlarındaki Koço'da yaşıyordu. 400.000 Ezidi'nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca DEAŞ militanları tarafından Musul'da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.



Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu duygu dolu buluşmada yetkililerle tek tek tokalaşan Murad, gözyaşlarına hakim olamadı.





Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday olan Murad, BM İyi Niyet Elçisi olmuştu. DEAŞ'tan kurtulan Koço'daki eski okulunu ziyaret ederken gözyaşlarına hakim olamayan Murad, hala 3500 kadının cinsel ilişki kölesi olduğunu söylerken, "Biz de erkekler gibi öldürüleceğimizi düşünüyorduk fakat bunun yerine Avrupalılar, Suudiler, Tunuslular ve diğer ülkelerden gelen askerler bize tecavüz etti ve bizi sattı" açıklamasını yaptı.



Murad, bölgede 7 toplu mezarın olduğunu söylerken, yaşadıklarını kaleme aldığını ve bu yılın sonunda kitabının çıkacağını duyurdu.