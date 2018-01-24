Deve güzellik yarışmasında botoks skandalı!

Suudi Arabistan'da yapılan deve güzellik yarışmasında 12 deveye botoks yaptırıldığı ortaya çıktı. Develer yarışmadan diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Kral Abdülaziz Deve Festivali düzenlendi. Festivalde deve güzellik yarışması yapıldı. Ancak yarışmaya katılan 12 deveye sahipleri tarafından botoks yaptırıldığı ortaya çıkınca 12 deve yarışmadan diskalifiye edildi.



Yarışmanın ödülünün 57 milyon dolar olması deve sahiplerini cezbetmiş olacak ki, develerini daha da güzel göstermek için ilginç yollara başvurmuşlar.



Geçen sene aynı yarışmaya katılanlara yarışmaya dair kuralların içerildiği bir kitap dağıtılmıştı. Bu yılki yarışmada da develerin diskalifiye gerekçesi bu kitapta yer alan, "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz" maddesi nedeniyle olduğu açıklandı.



Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi son zamanlarda reformlara ağırlık vermesiyle biliniyor. Son yıllarda da bu reformların etkisi ile deve festivaline katılım da artıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Deve Kulübü Kuruy Üyesi Fahd al-Semmari, bu sene katılımı çok yoğun olduğunu geçen yıla oranlar üçte bir arttığını söyledi. Festivale bugüne kadar 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.